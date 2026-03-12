“Es la hora de Santa Cruz”: Camacho reafirma su compromiso con salud, educación y desarrollo

El candidato a la reelección a la Gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, participó en el debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral, donde presentó sus propuestas centradas en salud, educación, desarrollo productivo y medio ambiente.

Durante su intervención, Camacho recordó la lucha de 2019 y destacó la importancia de la democracia y la libertad económica como base de su gestión.

“Querido pueblo cruceño, todos sabemos que hemos derrotado a la dictadura y eso lleva el sello de nuestra lucha de 2019. Esa es la agenda de Santa Cruz que marca un nuevo hito: democracia en lo político y libertad en lo económico”, afirmó.

En materia de salud, el candidato anunció la construcción de un hospital oncológico financiado por el gobierno coreano.

“Vamos a construir un hospital oncológico que ya lo estamos financiando a través del gobierno coreano. Además, queremos fortalecer la educación para que sea de acuerdo a la cultura de nuestro pueblo y se terminen las ideologías políticas en las aulas”, señaló.

Camacho también se refirió a la protección del medio ambiente y la prevención de incendios forestales.

“Vamos a concluir el proyecto de los carros bomberos en la Chiquitania, porque eso es importante. Lo cortaron cuando me metieron preso. Además, terminaremos con los avasallamientos, que son la principal causa de los incendios y afectan a los productores”, explicó.

En cuanto al desarrollo económico, el candidato defendió la continuidad de proyectos históricos de Santa Cruz como Viru Viru, Puerto Busch y la hidroeléctrica Mutún.

“Tenemos una propuesta clara: retomar los proyectos históricos de Santa Cruz y seguir siendo líderes en producción de alimentos. Apoyaremos al pequeño y mediano productor para que puedan convertirse en emprendedores y también en exportadores”, manifestó.

Finalmente, Camacho hizo un llamado al electorado para continuar con su agenda. “Hoy vivimos en democracia y tenemos un gobierno que lleva la agenda de Santa Cruz. Es la hora de Santa Cruz y les pido su apoyo para que podamos llevarla adelante y no perdamos este momento histórico. Terminemos lo que empezamos, vamos para adelante, que el futuro es nuestro”, concluyó.

