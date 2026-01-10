Fue encontrada muerta y calcinada: consternación en La Guardia por los restos de la niña raptada

La comunidad del barrio Divino Niño en el municipio de La Guardia en Santa Cruz, se encuentra sumida en el llanto tras confirmarse que la pequeña Yuvinca Segarra fue encontrada sin vida y calcinada. El cuerpo fue localizado a solo 500 metros de su hogar, en un terreno baldío cubierto de espesa maleza que ya ha sido precintado por la policía.

Vecinos y madres de familia expresaron una profunda impotencia y denunciaron que la maquinaria para limpiar los montes nunca llegó a pesar de las insistentes solicitudes. "Exigimos que las autoridades esclarezcan el hecho y encuentren a los culpables de este acto inhumano", manifestó una de las residentes visiblemente afectada.

En estos momentos, se aguarda la llegada del Fiscal Departamental para realizar el levantamiento oficial del cadáver y proporcionar detalles técnicos de la investigación. La Policía Boliviana mantiene movilización en la zona mientras la vigilia de los vecinos se transforma en una airada exigencia de seguridad y justicia.

