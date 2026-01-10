¡Atención! Esta es la lista de convocados de La Verde para enfrentar a Panamá

El seleccionador nacional, Óscar Villegas, presentó oficialmente este viernes la lista de convocados de la Selección Absoluta para los encuentros amistosos internacionales frente a Panamá el mismo que se jugara el próximo 18 de enero en Tarija. El equipo iniciará su concentración el 10 de enero en Santa Cruz, con miras a la preparación para el repechaje mundialista de marzo.

La nómina presenta una combinación de experiencia y renovación. Entre las principales novedades destaca Máximo Mamani. Asimismo, se celebra el regreso de Ramiro Vaca, habilitado nuevamente para competir, y de Bruno Miranda, tras su destacada temporada en el fútbol ecuatoriano.

Lista de Convocados:

Arqueros: Carlos Lampe, Bruno Poveda y Gerónimo Govea.

Defensores: Diego Medina, Marcelo Torrez, Richet Gómez, Diego Arroyo, Luis Paz, Lucas Macazaga, Dieguito Rodríguez y Leonardo Justiniano.

Mediocampistas: Ervin Vaca, Moisés Villarroel, Robson Matheus, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca y Carlos "Tonino" Melgar.

Delanteros: Miguel Terceros, Enzo Monteiro, Máximo Mamani, Bruno Miranda, Fernando Nava, Moisés Paniagua y Lucas Chávez.

Como invitados especiales para sumarse a los entrenamientos, el técnico incluyó a los jóvenes Nicolás Villarroel y Escleizon Freita. El duelo ante el combinado panameño se disputará en el Estadio IV Centenario de Tarija a las 17:00 horas.

