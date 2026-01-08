La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó que las entradas en línea para el partido entre la selección boliviana y Panamá fueron agotadas. El encuentro se disputará el próximo 18 de enero en el estadio IV Centenario de Tarija.

Mediante sus redes sociales, la FBF agradeció el respaldo del público tarijeño y de los hinchas de la Verde, destacando la alta demanda de los boletos digitales puestos a la venta.

La venta de entradas físicas comenzará el jueves 15 de enero desde las 10:00 de la mañana. Los puntos habilitados serán las oficinas de la Asociación Tarijeña de Fútbol y las boleterías del sector Preferencia del estadio IV Centenario.

Este compromiso forma parte de la preparación de la selección nacional de cara al repechaje, que se disputará el 16 de marzo en el estadio Akron de Monterrey, nuevamente frente a la selección de Panamá.

