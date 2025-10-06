¡Atención Bolivia! Así es el estadio donde jugará La Verde contra Jordania este viernes

A pocos días del amistoso por fecha FIFA entre las selecciones de Bolivia y Jordania, ya se conoce el escenario que albergará el encuentro, que tendrá lugar en la ciudad de Estambul, Turquía.

El compromiso se disputará en el estadio Recep Tayyip Erdoğan, perteneciente al club Kasımpaşa de la Superliga de Turquía. Este recinto deportivo tiene capacidad para 14.200 espectadores y fue inaugurado en 1921. En 2004 fue completamente refaccionado y adaptado a los estándares de la UEFA, incorporando una infraestructura moderna, nuevos vestuarios, salas de descanso para los jugadores, sala de masajes, sala de billar y tecnología de punta.

Estadio Reccep Tayyip Erdogan de Estambul, Turquía, perteneciente al Kasımpaşa. Foto: Internet.

El partido comenzará este viernes a las 12:00 del mediodía. Para Bolivia, será el primero de los cuatro encuentros amistosos que disputará este año como preparación para el repechaje mundialista, ante las selecciones de Rusia, Corea, Japón y Jordania.

