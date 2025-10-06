TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Agéndese! Conozca el horario del partido entre Bolivia y Jordania este viernes

La Verde enfrentará a Jordania este viernes en Turquía, en uno de los partidos de la doble fecha de amistosos FIFA.

Martin Suarez Vargas

06/10/2025 9:54

Selección boliviana de fútbol y la selección de Jordania. Foto: Internet.
Bolivia.

La Selección Boliviana de Fútbol tendrá un partido importante este viernes 10 de octubre, cuando se enfrente a su par de Jordania en el marco de la doble fecha FIFA en Estambul, Turquía. Recordemos que el domingo por la mañana, nueve de los diez jugadores del fútbol nacional partieron a Brasil, donde entrenaron, y hoy lunes realizarán un viaje largo hasta la capital del país mencionado.

La Verde enfrentará este viernes desde las 12:00 del mediodía a la selección de Jordania, en uno de los primeros partidos de preparación para el tema del repechaje del próximo año en marzo, previo al Mundial. Luego, el próximo martes jugará contra Rusia, esta vez en Moscú.

El partido contra la selección de Jordania es inédito ya que nunca antes jugaron. Este será uno de los primeros compromisos de los cuatro que se tienen programados dentro de este año, porque luego del partido contra la selección de Rusia, en el mes de noviembre, el 14 jugará contra Corea del Sur y el 18 contra Japón, en Asia.

