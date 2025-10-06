Así juega Jordania, el “Matagigantes de Asia” y rival de La Verde este viernes

A continuación, un análisis de las características, fortalezas y las figuras que componen a este rival de La Verde de clase mundialista.
La selección boliviana de fútbol se enfrenta a un desafío de alta exigencia este viernes 10 de octubre en Estambul, Turquía, ante la revelación del fútbol asiático: Jordania más conocido como Al-Nashama. El amistoso, clave en la preparación de La Verde para el repechaje mundialista del próximo año, servirá como termómetro ante un equipo que llegó a la final de la última Copa Asiática con un estilo de juego definido: orden defensivo y contragolpes letales.
A continuación, un análisis de las características, fortalezas y las figuras que componen a este rival mundialista basados en recopilaciones de videos de cada uno de sus encuentros por la competencia del continente asiático.
El contragolpe y la resiliencia, dos armas a tomar en cuenta:
Jordania, bajo su más reciente cuerpo técnico liderados por Jamal Sellami, ha consolidado un modelo de juego que prioriza la efectividad sobre la posesión. Su característica distintiva es la resiliencia táctica y el juego directo.
Este es el orden táctico que utilizan los jordanos:
Lo que debe cuidar Bolivia:
Atención Bolivia, el punto débil de Jordania:
Vulnerabilidad bajo presión alta: Los centrales jordanos sufren cuando se les presiona intensamente en su propia área, siendo propensos a errores en la salida limpia del balón y tienen ciertas desconcentraciones en lo balones detenidos, como en el partido contra Irak el pasado 6 de junio de este 2025.
Las tres figuras que tiene la selección de Jordania, y que a través de ellos se genera el juego:
El éxito de Jordania no sería posible sin una generación de talentos que ya compiten en ligas de alto nivel en Asia y Europa. Estos son sus tres jugadores más influyentes:
Mousa Tamari (extremo derecho): Club actual: Stade Rennais (Francia).
Característica: Es, sin duda, la gran figura y el jugador más determinante de Jordania. Tamari es un extremo con una velocidad y regate de élite, capaz de desequilibrar partidos con una jugada individual. Es el motor de todos los contragolpes y el futbolista con mayor potencial ofensivo del equipo.
Yazan Al-Naimat (delantero centro): Club Actual: Al-Arabi (Catar).
Característica: Funciona como el complemento perfecto para Tamari. Al-Naimat es un delantero con gran movilidad y un instinto goleador agudo. No solo es efectivo cerca del área, sino que también es crucial para presionar a la defensa rival y abrir espacios para sus compañeros de ataque.
Yazan Al-Arab (defensa central): Club Actual: FC Seoul (Corea del Sur).
Característica: Es el pilar fundamental de la defensa jordana. Al-Arab destaca por su solidez, buen juego aéreo y liderazgo en la última línea. Su presencia es vital para mantener la disciplina y el orden en el bloque bajo que le permite a Jordania ser tan efectiva en las transiciones.
El partido entre bolivianos y jordanos, comenzará este viernes desde las 12:00 del mediodía en el estadio Recep Tayyip Erdoğan de Turquía, dentro de la doble fecha FIFA.
