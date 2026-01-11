Villegas valora el regreso de Ramiro Vaca y el presente de Miguel Terceros

Óscar Villegas resaltó la importancia del regreso de Ramiro Vaca a la selección boliviana, luego de cumplir una suspensión que lo mantuvo alejado desde mayo del año pasado, tras dar positivo en un control antidopaje durante la Copa Libertadores. El entrenador consideró clave volver a contar con un jugador que atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera.

“Perdimos a Ramiro en el mejor momento de él, tanto en su club como en la selección, donde venía marcando goles y siendo muy importante. Que esté de vuelta y que podamos tenerlo con el grupo es fundamental. Esperamos ponerlo a punto y darle ritmo en estos partidos”, expresó Villegas.

El director técnico también valoró el respaldo que recibió el futbolista durante su ausencia y el impacto emocional de su retorno. Señaló que Vaca fue acompañado para que se mantenga tranquilo y cómodo, y que su regreso se dio en un ambiente de cercanía y apoyo del grupo.

Ramiro Vaca, nacido en Tarija, volverá a vestir la camiseta de La Verde en el amistoso frente a Panamá, un hecho que Villegas calificó como especial, al considerar que jugar con la selección en esa ciudad sería significativo tanto para el jugador como para el equipo.

En la misma línea, Villegas destacó el presente de Miguel Terceros, quien se consolida en el Santos de Brasil. El entrenador celebró que el club no haya dado la autorización para cederlo, lo que le permite quedarse y pelear por un lugar como titular.



“Nos alegra mucho porque Miguelito ha crecido en ese club y está ganando su espacio”, concluyó.

