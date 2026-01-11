“Salí del interior de Paraná": Vitão se emociona en su presentación como nuevo jugador del Flamengo

El Flamengo oficializó la incorporación del defensor Vitão, de 25 años, quien llegó procedente del Palmeiras y ya cuenta con experiencia en clubes como Internacional de Porto Alegre y el Shakhtar Donetsk, donde disputó la Champions League.

Durante su presentación ante la prensa, el jugador se mostró visiblemente emocionado y no pudo contener las lágrimas al hablar de su nuevo desafío.

“Salí del interior de Paraná. Es muy improbable salir de allí y lograr lo que estoy logrando. Estoy muy feliz… ¿Quién hubiera pensado que un jugador del interior de Paraná viajaría por el mundo y hoy estaría vistiendo la camiseta del club más grande de Brasil y uno de los más grandes del mundo?”, expresó Vitão.

El defensor se convierte en una de las apuestas del Mengão para reforzar su defensa, y su llegada generó gran expectativa entre los aficionados, quienes esperan verlo aportar su experiencia internacional y calidad técnica en la temporada.

