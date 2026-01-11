“Salí del interior de Paraná": Vitão se emociona en su presentación como nuevo jugador del Flamengo

El defensor de 25 años dejó atrás Palmeiras e Internacional y no pudo contener las lágrimas al vestir la camiseta del Mengão.
11/01/2026 9:40
Escuchar esta nota
El Flamengo oficializó la incorporación del defensor Vitão, de 25 años, quien llegó procedente del Palmeiras y ya cuenta con experiencia en clubes como Internacional de Porto Alegre y el Shakhtar Donetsk, donde disputó la Champions League.
Durante su presentación ante la prensa, el jugador se mostró visiblemente emocionado y no pudo contener las lágrimas al hablar de su nuevo desafío.
“Salí del interior de Paraná. Es muy improbable salir de allí y lograr lo que estoy logrando. Estoy muy feliz… ¿Quién hubiera pensado que un jugador del interior de Paraná viajaría por el mundo y hoy estaría vistiendo la camiseta del club más grande de Brasil y uno de los más grandes del mundo?”, expresó Vitão.
El defensor se convierte en una de las apuestas del Mengão para reforzar su defensa, y su llegada generó gran expectativa entre los aficionados, quienes esperan verlo aportar su experiencia internacional y calidad técnica en la temporada.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00