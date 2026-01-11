La Verde inició su concentración en Santa Cruz con miras a los amistosos ante Panamá y México

La selección boliviana, dirigida por Óscar Villegas, inició su concentración en la ciudad de Santa Cruz con miras a los partidos amistosos ante Panamá, el 18 de enero, y México, el 25 del mismo mes. En la primera jornada de trabajo, el cuerpo técnico contó con la presencia de 14 de los 24 jugadores convocados.

El entrenador explicó que, pese a no tener al plantel completo, el objetivo es aprovechar cada día de trabajo.

“Tratamos de aprovechar al máximo estas oportunidades, juntar a los jugadores aunque aún no tengamos a todos, y así se generan posibilidades para que se puedan ver a otros jóvenes”, señaló Villegas.

El estratega remarcó que en estos primeros días el énfasis estará puesto en el aspecto físico.

“Queremos darle incidencia a la parte física porque sabemos lo que queremos de cada uno. Estamos contentos y tratando de seguir aprovechando estos días y estos partidos para llegar bien a marzo”, afirmó.

Villegas dejó en claro que el resultado no es la prioridad en estos compromisos.

“Definitivamente son amistosos y claro que uno quiere ganarlos, pero para nosotros la mayor evaluación es el rendimiento y esperar a marzo con una idea mucho más clara de lo que nos puedan brindar nuestros jugadores”, sostuvo.

Respecto a la planificación, el seleccionador indicó que el equipo viajará a Tarija el 14 de enero para realizar el reconocimiento del estadio IV Centenario.

“Hoy es un día de adaptación, sabemos que vienen de un descanso, de un periodo de vacaciones, y tenemos que ir con cuidado. A partir de mañana le daremos una incidencia fuerte al trabajo físico”, explicó. Añadió que el plantel viajará nuevamente el 16 por la noche, entrenará el 17 en Tarija y encarará el duelo ante Panamá el día 18.

