¿Qué enfermedad tiene Lamisha Musonda, el exfutbolista que compartió su lucha final?

El exjugador belga Lamisha Musonda, de 33 años, sorprendió al mundo del fútbol al revelar en su cuenta de Instagram que enfrenta sus últimos días de vida debido a una enfermedad grave. En su publicación, Musonda reflexionó sobre su vida, su familia y su trayectoria deportiva, pidiendo oraciones y apoyo en este difícil momento.

“He tenido que afrontar la realidad: mi salud es crítica y ahora lucho por mi vida. Mi familia y yo seguimos luchando y no me rendiré hasta mi último aliento”, escribió el exmediocampista, quien acompañó su mensaje con imágenes que recorren su carrera profesional. Musonda no detalló el tipo de enfermedad que padece.

aunque recibió numerosas muestras de apoyo en redes sociales.

Musonda nació el 27 de marzo de 1992 en Bruselas, hijo de padres zambianos. Se formó en las divisiones inferiores de Anderlecht y en 2012 fue fichado por Chelsea junto a sus hermanos Charly y Tika. Aunque integró el plantel principal del club inglés, no llegó a debutar oficialmente.

Tras su paso por Chelsea, jugó en KV Mechelen de Bélgica, Llagostera y Palamós de España, y Mazembe en la República Democrática del Congo, antes de retirarse en 2020. Su mensaje en redes generó una ola de apoyo, incluidos excompañeros como Romelu Lukaku y Matías Suárez, quienes le enviaron palabras de ánimo y fortaleza.

En un segundo post, Musonda agradeció las muestras de cariño y recordó que su fuerza proviene de las lecciones aprendidas en la vida y en el fútbol:

“Quiero ser recordado por la buena gente que conocí en el camino. Es por ellos por quienes lucho y me mantengo fuerte”, escribió.

