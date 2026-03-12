Tras ser presentado, Leonardo Eguez apunta a clasificar a la Libertadores con Guabirá

El nuevo director técnico de Club Deportivo Guabirá, Gualberto Mojica Égüez, fue presentado oficialmente y ya trazó los objetivos para la temporada. En entrevista con el programa El Mañanero de Red Uno de Bolivia, el entrenador afirmó que la meta principal será clasificar a la Copa Libertadores.

Égüez explicó que encontró al plantel golpeado en lo anímico, pero confía en revertir la situación mediante trabajo y motivación.

“Encontramos al grupo un poco golpeado anímicamente, algo normal en el fútbol porque es un juego de emociones. Ahora nos toca levantarlo, trabajar en la cabeza del jugador y empezar a construir un nuevo comienzo con objetivos grandes”, señaló.

El entrenador reconoció que el equipo perdió la oportunidad de luchar por la Copa Sudamericana, pero aseguró que todavía quedan metas importantes por delante, especialmente en el torneo de la liga que arrancará en abril.

“Se perdió el objetivo mayor que era la Sudamericana, pero hay otros desafíos. La liga comienza en abril y vamos a construir el equipo día a día”, sostuvo.

Égüez también adelantó que el club buscará reforzar el plantel con uno o dos futbolistas más para fortalecer algunas posiciones, aunque destacó la calidad del grupo actual.

“En Guabirá hay mucho material humano, jugadores con experiencia que han ganado cosas importantes en el país y también jóvenes con mucha hambre. Esa mezcla puede darnos el resultado que buscamos”, afirmó.

Finalmente, el técnico subrayó que el gran objetivo será llevar al club de Montero a un torneo internacional y pidió el apoyo de la hinchada para convertir el estadio en una plaza difícil.

“Queremos ser protagonistas serios en el campeonato. El objetivo principal es meter a Guabirá en una Copa Libertadores. Para eso tenemos que hacernos fuertes en casa, en la Caldera, porque venir a jugar a Montero tiene que ser difícil para cualquier rival”, concluyó.

