¡Bienvenido! Guabirá refuerza su ataque con el beniano Denilso Fernández

El Rojo apunta a la temporada 2026 y suma al extremo beniano proveniente de Real Oruro, en una apuesta por velocidad y desequilibrio ofensivo. 

Martin Suarez Vargas

20/12/2025 17:19

Denilso Fernández, nuevo refuerzo de Guabirá de Montero. Foto: Redes sociales.
Montero.

Guabirá comenzó a moverse con anticipación de cara a la temporada 2026 y anunció la incorporación del delantero beniano Denilso Fernández, quien llega procedente de Real Oruro, club en el que convirtió varios goles en la campaña que finalizó.

Fernández se desempeña como extremo por derecha y se caracteriza por su velocidad y capacidad de desequilibrio en los metros finales. Su primer reto será ganarse la confianza de Joaquín Monasterio, nuevo director técnico del conjunto azucarero.

Desde la institución no se descarta que en los próximos días se concreten nuevas incorporaciones para seguir fortaleciendo el plantel.

En sus redes sociales, Guabirá dio la bienvenida oficial al futbolista y destacó su talento y proyección, expresando el deseo de que su llegada se traduzca en goles y alegrías para el club.

Denilso Fernández Tokudome nació el 9 de julio de 2002 en Trinidad, Beni. Mide 1,72 metros, es diestro y ha sido parte de las selecciones de Beni en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

