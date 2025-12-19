TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Santa Cruz Luis Arce Triple crimen Abapó

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Es oficial! Joaquín Monasterio es nuevo DT de Guabirá

El estratega cruceño asumirá la conducción del Rojo montereño en reemplazo de Marcelo Straccia, con el reto de encarar la temporada 2026 y la Copa Sudamericana.

Martin Suarez Vargas

19/12/2025 10:21

Joaquín Monasterio nuevo entrenador de Guabirá. Foto: Club Deportivo Guabirá.
Montero, Bolivia.

Escuchar esta nota

Guabirá hizo oficial a través de sus redes sociales, la contratación de Joaquín Monasterio como nuevo director técnico del primer plantel, de cara a la próxima temporada. El entrenador cruceño llega para ocupar el lugar de Marcelo Straccia, quien estuvo al mando del equipo en la recta final del torneo recientemente concluido.

El club montereño confirmó el retorno de Monasterio, destacando su vínculo previo con la institución.

“Un profesional que conoce la casa, que sabe lo que significa vestir y defender estos colores”, señaló Guabirá en su mensaje de bienvenida.

El Rojo resaltó además que el nuevo entrenador vuelve desde otro rol, con mayor experiencia y el mismo compromiso con la institución, augurándole un ciclo marcado por el trabajo y el crecimiento deportivo.

Monasterio viene de dirigir a The Strongest, equipo con el que disputó las semifinales de la Copa Bolivia y logró la clasificación a la Copa Libertadores de la próxima temporada, antecedentes que respaldan su llegada al club azucarero.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

11:45

Notivisión

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

11:45

Notivisión

12:45

Sorteo mundial 2026

14:00

Sorteo mundial 2026

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD