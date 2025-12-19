¡Es oficial! Joaquín Monasterio es nuevo DT de Guabirá

Guabirá hizo oficial a través de sus redes sociales, la contratación de Joaquín Monasterio como nuevo director técnico del primer plantel, de cara a la próxima temporada. El entrenador cruceño llega para ocupar el lugar de Marcelo Straccia, quien estuvo al mando del equipo en la recta final del torneo recientemente concluido.

El club montereño confirmó el retorno de Monasterio, destacando su vínculo previo con la institución.

“Un profesional que conoce la casa, que sabe lo que significa vestir y defender estos colores”, señaló Guabirá en su mensaje de bienvenida.

El Rojo resaltó además que el nuevo entrenador vuelve desde otro rol, con mayor experiencia y el mismo compromiso con la institución, augurándole un ciclo marcado por el trabajo y el crecimiento deportivo.

Monasterio viene de dirigir a The Strongest, equipo con el que disputó las semifinales de la Copa Bolivia y logró la clasificación a la Copa Libertadores de la próxima temporada, antecedentes que respaldan su llegada al club azucarero.

