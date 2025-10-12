Guabirá comienza a ser inalcanzable en el grupo “D” de la Copa Bolivia

Guabirá comienza a ser inalcanzable en el grupo “D” de la Copa, con el triunfo obtenido sobre Aurora por 2-1, resultado conseguido la noche de este sábado, en el estadio Gilberto Parada, donde la afición local celebró los 21 puntos alcanzados por su representante y con ocho de distancia frente a su inmediato perseguidor.



Este objetivo fue anotado con una remontada de parte de los rojos de Montero, que se enfrentaron a un rival ambicioso y que tenía perfil para dar mayores problemas junto a su desplazamiento en el campo.



El gol de los auroristas fue producto de una jugada elaborada con precisión en los toques, comenzando con un taco de Leonardo Viviani para Jair Torrico, quien con la presión de la línea de meta alcanzó a enviar un centro que fue conectado por Iván Vidaurre de cara al arco, a los 42 minutos.



En tiempo de adición del primer tiempo (53 minutos), Guabirá colocó el empate con un golpe de cabeza de Milciades Portillo, tras un centro de tiro libre, cuando la defensa rival estaba pensando en ir al descanso.



El gol del triunfo fue obra de Adrián Peña, quien dentro del área se dio un autopase con la cabeza y definió con la derecha delante del arquero David Akologo, a los 78 minutos.



En el lado contrario de la cancha, el guardameta Jhon Jairo Cuellar también fue figura evitando el gol con sus intervenciones y manteniendo la cuenta como estaba para dar un cierre redondo a este encuentro.



El Equipo del Pueblo se quedó con sus 11 puntos, en el grupo “B”, todavía en zona de clasificación a los cuartos de final, pero con la presión por reponerse cuanto antes.

