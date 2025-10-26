TEMAS DE HOY:
Épica remontada de Guabirá ante Blooming en Montero

El rojo azucarero logró darle la vuelta a un resultado adverso y se acerca a la siguiente fase de la Copa Bolivia. 

Martin Suarez Vargas

25/10/2025 20:14

Montero, Bolivia.

Guabirá protagonizó una remontada espectacular este miércoles en Montero, superando 3-2 a Blooming en un partido correspondiente a la Copa Bolivia. El equipo celeste sorprendió desde el inicio del encuentro con un gol tempranero de Gabriel “Chemito” Valverde a los 2 minutos, dejando sin opciones al arquero local Jairo Cuéllar y silenciando a la afición guabireña.

A pesar de la ventaja inicial, Guabirá empezó a adueñarse del balón y generar oportunidades, principalmente con Neto y Ricky Añéz, aunque el portero Braulio Almada se convirtió en figura del primer tiempo con varias atajadas clave. En el inicio del segundo tiempo, Blooming amplió su ventaja a los 9 minutos mediante Martín Alaniz, tras una combinación con Richard Spenhay, poniendo el marcador 0-2.

El ingreso de Dener Da Silva cambió radicalmente el rumbo del partido. El joven delantero, motivado por las palabras del técnico Hugo Straccia, anotó el primer gol para el local a los 19 minutos, aprovechando un error defensivo de Marc Enoumba y Almada. Ocho minutos después, Da Silva igualó el partido con un potente remate desde fuera del área que el arquero celeste no logró contener.

Cuando el encuentro se acercaba a su final, Gustavo Peredo apareció a los 41 minutos para marcar el 3-2 definitivo, desatando la euforia en el estadio. Con esta victoria, Guabirá se acerca a la clasificación a la siguiente fase de la Copa Bolivia y deja una actuación memorable frente a su público.

