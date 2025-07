Blooming se afianza en el podio tras victoria sobre Guabirá en Montero

Con goles de Moisés Villarroel y Franco Posse, Blooming superó a Guabirá en el Tahuichi y extendió a nueve partidos su racha invicta en el torneo. El equipo dirigido por Mauricio Soria demostró once más su solidez: Villarroel abrió el marcador a los 23' con un potente zurdazo, mientras que Posse liquidó el partido a los 49' tras una jugada colectiva. El brasileño Rafinha descontó de penal a los 69' para los "azucareros", pero no alcanzó para evitar la derrota.

Con este triunfo, la Academia cruceña alcanzó los 28 puntos y se mantiene tercero, a seis unidades de los líderes Always Ready y The Strongest. El equipo celeste no pierde desde hace siete fechas y se perfila como un serio candidato al título. Su próxima prueba será ante Bolívar en La Paz, en un duelo clave que podría acercarlos aún más a la cima.

Mauricio Soria destacó el trabajo colectivo: "Cada victoria nos da más confianza. El grupo está comprometido y eso se nota en la cancha". Blooming no solo suma puntos, sino que sigue siendo la defensa menos goleada del campeonato, con solo 12 goles en contra. El proyecto celeste marcha viento en popa.

Mira la programación en Red Uno Play