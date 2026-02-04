"La política no es un negocio": Proponen referéndum para reducir el sueldo de legisladores

El senador de Alianza Unidad, Nilton Condori, impulsa un referéndum para reducir el sueldo de legisladores titulares de Bs. 23.000 a Bs. 10.000 y suplentes a Bs. 3.500.

“Tenemos que compartir la crisis; la política es para servir al pueblo, no para servirse”, afirmó el senador.

Para financiar la gira nacional de socialización de esta iniciativa, el legislador vendió su vehículo particular, un "torito". Con este gesto, Condori busca demostrar que su motivación es el servicio, recordando que como profesor ganaba Bs. 4.000.

El senador sostiene que el ajuste provocará una "fuga de ladrones" que solo buscan enriquecerse en el cargo.

"La política no es para amasar fortunas", sentenció al cuestionar públicamente el patrimonio y los inmuebles de exlegisladores.

Condori considera que el salario propuesto de Bs. 10.000 es suficiente para realizar las labores legislativas con dignidad. El representante enfatizó que no busca lucrar con su cargo: "Para mí son suficientes Bs. 5.000, he entrado para servir".

La gira nacional de recolección de apoyo ciudadano se realizará entre los meses de febrero y abril. En mayo, se presentará formalmente el procedimiento de referéndum para proyectar la consulta popular ante las instancias normativas correspondientes.

