Ministro asegura que Starlink será complementario y el Túpac Katari seguirá operativo

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) desempeñará un rol central en la implementación del servicio de internet satelital Starlink en Bolivia, a través de un esquema de complementariedad y posible reventa del servicio.

Durante una conferencia de prensa, Zamora explicó que Entel se encuentra en negociaciones con la empresa Starlink para convertirse en revendedor del servicio, lo que permitirá ampliar la cobertura de internet en zonas rurales y de difícil acceso donde actualmente no llegan los operadores tradicionales.

“Starlink es un servicio complementario. Entel va a seguir brindando servicios y está avanzando en negociaciones para ser revendedor de este servicio”, afirmó el ministro.

La autoridad aclaró que la llegada de Starlink no implica el desplazamiento del satélite Túpac Katari ni de la empresa estatal, sino que busca fortalecer la conectividad nacional mediante nuevas tecnologías.

Zamora remarcó que Entel continuará siendo el principal operador público de telecomunicaciones del país y que Starlink permitirá cubrir brechas de acceso, especialmente en comunidades rurales, actividades productivas y zonas alejadas.

En ese marco, señaló que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) acompañará el proceso para garantizar que las tarifas sean justas para los usuarios, considerando que se trata de un servicio satelital de alta velocidad.

Finalmente, el ministro confirmó que Starlink ya inició operaciones en Bolivia, tras cumplir con los requisitos legales, y destacó que el trabajo conjunto con Entel apunta a consolidar la conectividad como un servicio básico para el desarrollo del país.

