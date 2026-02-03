¡Es oficial! Bolivia ya aparece en el mapa de Starlink y así puedes acceder al internet del espacio

Bolivia ya forma parte del mapa oficial de Starlink, el sistema de internet satelital de órbita baja desarrollado por SpaceX, la empresa de Elon Musk. La plataforma global de la compañía muestra al país dentro de su zona de disponibilidad de servicio, confirmando que el internet desde el espacio ya inició operaciones en territorio nacional.

Este avance marca un momento clave para la conectividad del país, especialmente para las zonas rurales y regiones de difícil acceso donde el internet tradicional no logra llegar con estabilidad ni velocidad.

¿Qué significa que Bolivia esté en el mapa de Starlink?

Que Bolivia aparezca en el mapa de Starlink implica que el servicio está habilitado oficialmente, que los usuarios pueden verificar cobertura, cotizar planes, adquirir el equipo y acceder al servicio de forma directa, siempre que cuenten con el kit requerido y suministro eléctrico.

La plataforma de la empresa ya permite seleccionar ubicaciones dentro del país y muestra opciones de planes, costos y características técnicas, consolidando a Bolivia como parte de la red global de internet satelital.

Respaldo legal y coordinación con el Estado

La llegada de Starlink se da tras la aprobación del Decreto Supremo 5509, emitido en diciembre, que autoriza la operación de proveedores de internet satelital de órbita baja en Bolivia. Esta normativa abre el mercado a empresas tecnológicas internacionales como Starlink, OneWeb y Kuiper (Amazon), con el objetivo de reducir la brecha digital.

El presidente Rodrigo Paz destacó que el inicio de operaciones se realiza en coordinación con la empresa estatal Entel, como parte de una estrategia para integrar digitalmente al país y mejorar la calidad del acceso a internet.

¿Cómo se accede al servicio?

Para conectarse a Starlink, los usuarios deben adquirir el kit Starlink, que incluye una antena satelital que se instala en el domicilio, oficina o lugar requerido. El sistema funciona con energía eléctrica y debe conectarse a un router (no incluido).

Según la empresa, el equipo Starlink Performance está diseñado para una instalación permanente, cuenta con una garantía de hasta tres años y una vida útil estimada de diez años, lo que permite un uso sostenido a largo plazo.

Un paso clave para la conectividad en Bolivia

Desde el Gobierno se remarcó que la presencia de Starlink en Bolivia representa un hito en la integración digital, ya que permite llevar internet de alta velocidad a comunidades alejadas, unidades educativas, emprendimientos productivos y sectores donde la conectividad es limitada o inexistente.

Aunque aún no se han detallado completamente las modalidades de conexión y cobertura por región, el hecho de que Bolivia ya figure oficialmente en el mapa de Starlink confirma que el país ingresó a una nueva etapa de acceso al internet satelital y a la economía digital global.

