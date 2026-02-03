Sol en lo más alto: qué es el “día sin sombra” y por qué hay que cuidarse

En estos días, Bolivia vive uno de los fenómenos solares más intensos del año: el “día sin sombra”, un momento en el que el Sol se ubica justo sobre nuestras cabezas y hace que, al mediodía, las sombras prácticamente desaparezcan.

No es una ilusión ni un mito. Es ciencia. Y también una alerta.

Según el Laboratorio de Física Atmosférica de la UMSA, este fenómeno ocurre entre enero y febrero y afecta de manera progresiva a distintas regiones del país. Durante estas jornadas, la radiación ultravioleta alcanza niveles extremadamente altos, incluso cuando el cielo está nublado.

¿Por qué en Bolivia se siente más fuerte?

Bolivia no solo está cerca del ecuador, sino que además tiene una de las altitudes más altas del continente. Esa combinación hace que los rayos solares lleguen con mayor intensidad, sin “filtros naturales”.

El resultado:

El sol quema más

La piel se daña más rápido

Los ojos sufren más

Y lo peor es que muchas veces no se siente de inmediato.

Fechas clave del “día sin sombra”

Este 2026, el fenómeno se presentará en:

La Paz: 2 de febrero

Beni: 8 de febrero

Cobija: 19 de febrero

Aunque en otros departamentos ya se viene sintiendo con fuerza.

Retorno a clases + sol extremo = más riesgo

El problema es que este fenómeno coincide con el regreso a clases. Niños, adolescentes y jóvenes vuelven a pasar más tiempo al aire libre, muchas veces sin protección, justo en el horario más peligroso: entre las 10:00 y las 15:00.

Los especialistas advierten que una exposición prolongada durante estos días puede provocar:

Quemaduras solares

Envejecimiento prematuro de la piel

Daños en los ojos, como cataratas

Mayor riesgo de cáncer de piel a largo plazo

Cuidarse no es exagerar

Aunque el sol es vital para la vida, exponerse sin cuidado puede salir caro. Por eso, las recomendaciones son claras:

Usar sombrero o gorra

Vestir ropa clara y de manga larga

Proteger los ojos con lentes con filtro UV

Aplicar bloqueador solar , incluso en días nublados

Evitar estar bajo el sol directo al mediodía

El Laboratorio de Física Atmosférica monitorea a diario los niveles de radiación ultravioleta y recuerda que prevenir hoy puede evitar problemas de salud mañana.

En el “día sin sombra”, el sol no perdona. Cuidarse es una decisión, no una opción.

