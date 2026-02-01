La espectacular "Luna de Nieve" iluminará el cielo este domingo ¿Cómo verla desde Bolivia?

Los amantes de la astronomía y los curiosos tienen una cita con el firmamento este domingo 1 de febrero de 2026. El cielo será el escenario de la Luna de Nieve, la primera luna llena del año, que promete mostrarse con una intensidad lumínica inusual y una claridad fotogénica única.

¿Por qué se llama "Luna de Nieve"?

Aunque en Bolivia nos encontramos en plena temporada de verano, este evento recibe su nombre de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica. Para estas culturas ancestrales, el plenilunio de febrero coincidía con las nevadas más intensas y la escasez de recursos en el hemisferio norte, motivo por el cual también es conocida como "Luna del Hambre" o "Luna del Lobo".

Horarios y visibilidad en Bolivia

A diferencia de otros eventos astronómicos que requieren equipos complejos, la Luna de Nieve será observable a simple vista en gran parte del mundo y del hemisferio sur.

Apogeo del fenómeno : El punto máximo del plenilunio ocurrirá bajo la constelación de Leo. Tomando como referencia el horario internacional (22:09 UTC), en Bolivia el satélite alcanzará su apogeo a las 18:09 horas de este domingo.

Momento ideal : Si bien el punto máximo es al atardecer, los especialistas recomiendan observar el horizonte oriental desde el anochecer, cuando la Luna comienza a elevarse y muestra su disco completamente iluminado.

Duración: En Sudamérica, el fenómeno incluso pudo percibirse desde la noche del sábado 31 de enero, ofreciendo varias horas de espectáculo visual.

Consejos para una mejor observación

Para disfrutar al máximo de este evento, no se necesita protección ocular ni instrumentos especiales. Sin embargo, se sugieren las siguientes pautas:

Evitar la contaminación lumínica : Aunque será visible desde ciudades como La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, las mejores condiciones se dan en zonas rurales y parques naturales alejados de las luces intensas.

Ubicación : Buscar espacios abiertos, como plazas o terrazas, con vistas despejadas hacia el este .

Fotografía: Se recomienda el uso de trípode y teleobjetivo para capturar imágenes nítidas. El satélite parecerá más grande debido a un efecto óptico de cercanía con el horizonte al atardecer o amanecer.

Según la NASA, el brillo excepcional de esta noche no se debe a un cambio de tamaño real, sino a un fenómeno óptico derivado de la posición relativa entre la Tierra, el Sol y la Luna. El calendario lunar de febrero continuará con el cuarto menguante el día 9 y la luna nueva el 17.

Con datos de Infobae.

