¿Por qué no es seguro cargar tu celular en lugares públicos? Te contamos

Cada vez más personas cargan sus celulares en puertos públicos, pero expertos advierten que esta práctica podría traer consecuencias inesperadas.
24/01/2026 21:44
Escuchar esta nota
La creciente dependencia de los teléfonos móviles ha convertido la carga en espacios públicos, como aeropuertos, centros comerciales y estaciones de transporte, en una práctica común.
Sin embargo, esta comodidad puede traer serios riesgos: el “juice jacking”, un ataque que aprovecha los puertos USB para infectar dispositivos con malware.
Aunque los cargadores solo transfieren energía, los cables USB también pueden transmitir datos.
Si el puerto está conectado a un sistema comprometido, el teléfono puede ser infectado con troyanos, spyware o ransomware, sin que el usuario lo perciba. Entre las consecuencias se incluyen el robo de información personal y bancaria, control remoto del dispositivo y mal funcionamiento del teléfono.
Mira la programación en Red Uno Play
21:00
23:30
00:00
01:00
03:00
05:55
21:00
23:30
00:00
01:00
03:00
05:55