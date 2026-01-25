¿Por qué no es seguro cargar tu celular en lugares públicos? Te contamos

La creciente dependencia de los teléfonos móviles ha convertido la carga en espacios públicos, como aeropuertos, centros comerciales y estaciones de transporte, en una práctica común.

Sin embargo, esta comodidad puede traer serios riesgos: el “juice jacking”, un ataque que aprovecha los puertos USB para infectar dispositivos con malware.

Aunque los cargadores solo transfieren energía, los cables USB también pueden transmitir datos.

Si el puerto está conectado a un sistema comprometido, el teléfono puede ser infectado con troyanos, spyware o ransomware, sin que el usuario lo perciba. Entre las consecuencias se incluyen el robo de información personal y bancaria, control remoto del dispositivo y mal funcionamiento del teléfono.

El peligro aumenta con cargadores de procedencia desconocida o manipulados. Expertos recomiendan medidas preventivas: usar siempre cables y cargadores originales, evitar puertos públicos, emplear adaptadores de solo carga y mantener el sistema operativo actualizado. Descargar aplicaciones solo desde tiendas oficiales y revisar los permisos solicitados también reduce riesgos.

