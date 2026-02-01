TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Camila I lidera el Carnaval del Futuro y emociona a Santa Cruz

La cuarta y última precarnavalera cruceña se vivió con emoción y color, donde Camila I y la comparsa coronadora ‘Testarudos’ llevaron la temática “Carnaval del Futuro” a las calles, fusionando tradición, tecnología y creatividad.

Ximena Rodriguez

31/01/2026 22:59

Luces, color y emoción: así cerró Camila I la cuarta precarnavalera. Foto Red Uno
Santa Cruz

La comparsa coronadora ‘Testarudos’ y su reina, Camila I, iluminaron las calles del centro cruceño con un despliegue futurista durante la cuarta y última precarnavalera 2026, bajo la temática “Carnaval del Futuro”.

El carro alegórico destacó por un diseño de metrópolis minimalista, con predominancia del color plateado y un cohete a punto de despegar, símbolo de innovación y proyección hacia el futuro.

“Esta temática refleja nuestra esencia: mezcla la naturaleza cruceña con la tecnología de manera minimalista”, explicó Jorge Salazar, presidente de los Testarudos, mientras destacaba el traje futurista de la soberana.

Durante el desfile, Salazar agradeció al público presente y a la ACCC por el apoyo constante que permitió el éxito de la precarnavalera.

Por su parte, Camila I expresó su emoción y nostalgia por la cercanía del Corso, definiéndose como parte de los “coronadores del carnaval infinito”.

“Los invito a todos a ser parte de la gran coronación; estamos entregando nuestro corazón para el pueblo porque juntos hacemos latir más fuerte el corazón de Santa Cruz”, manifestó la soberana desde su trono, recibiendo el aplauso del público que llenó las calles.

El evento cerró con un ambiente de alegría, música y creatividad, anticipando la gran celebración del Carnaval 2026, que promete mantener viva la tradición cruceña con un toque innovador.

Puedes ver la transmisión en vivo aquí:

