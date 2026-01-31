El Gobierno reglamenta el IVA cero a los hidrocarburos: qué cambia y a quién beneficia

El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 5533, una normativa diseñada para aliviar la presión sobre el suministro energético mediante la eliminación de cargas impositivas.

Según el documento oficial, la medida "establece que la importación de aceite de crudo de petróleo, gasolina para vehículos automóviles y diésel oíl, por personas naturales o jurídicas públicas o privadas, está exenta del pago de impuesto al Valor Agregado – IVA".

Esta determinación representa un giro importante en la política de hidrocarburos al facilitar que el sector privado asuma un rol activo en la logística de abastecimiento. Con esta tasa cero, el Gobierno busca reducir los costos operativos de importación para garantizar que el flujo de combustible no se detenga en los sectores productivos clave.

