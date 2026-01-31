El Gobierno reglamenta el IVA cero a los hidrocarburos: qué cambia y a quién beneficia

El Decreto Supremo 5533 busca agilizar la logística energética eliminando la carga tributaria para el sector privado.
31/01/2026 13:35
Escuchar esta nota
El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 5533, una normativa diseñada para aliviar la presión sobre el suministro energético mediante la eliminación de cargas impositivas.
Esta determinación representa un giro importante en la política de hidrocarburos al facilitar que el sector privado asuma un rol activo en la logística de abastecimiento. Con esta tasa cero, el Gobierno busca reducir los costos operativos de importación para garantizar que el flujo de combustible no se detenga en los sectores productivos clave.
Mira la programación en Red Uno Play
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
12:30
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00