Mayoría de las mujeres subsiste en Bolivia entre la precariedad laboral y la informalidad

Más del 70 % de las mujeres en Bolivia trabaja en la informalidad y su acceso al empleo formal, formación y participación en espacios de decisión está limitado por la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, según un estudio presentado esta semana.

La información se encuentra en la investigación 'Alli Cullqi: Derechos económicos de las mujeres en su diversidad en Bolivia', elaborado por la Coordinadora de la Mujer, con el apoyo financiero de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y CARE Ecuador.

El objetivo fue "evidenciar cuál es la situación y la condición de las mujeres y sus derechos económicos", bajo una metodología "feminista", que recoja sus vivencias y tenga en cuenta una "interseccionalidad" entre aspectos como la condición económica, identidad cultural y orientación sexual, explicó a EFE América Maceda, una de las investigadoras.

"La investigación nos ha dado luces de cuál es la situación tanto de mujeres emprendedoras, mujeres asalariadas y mujeres que se dedican a ambas actividades, así como mujeres que tal vez no tienen una remuneración o una actividad económica, pero que están insertas en las tareas de cuidado", indicó.

Para la investigación fueron encuestadas 317 mujeres, entre heterosexuales y de la diversidad, y también se realizaron siete grupos focales y tres entrevistas con expertas en derechos económicos y políticas públicas.

El documento señala entre sus principales hallazgos que "más del 70 % de las mujeres trabaja en la informalidad, constituyendo esta la principal forma de inserción económica de las mujeres en Bolivia, con bajos ingresos y escaso acceso a seguridad social".

En declaraciones a EFE, la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, recordó que en el país, en general, ocho de cada diez personas en edad de trabajar "están en el mercado informal" y afirmó que "de esas ocho personas, alrededor de seis son mujeres".

Sánchez mencionó que la investigación permite "visibilizar" la realidad de millones de mujeres de áreas urbanas, rurales y también las que integran los colectivos LGTBI, que tienen "muchísimas más barreras" para emprender "y para acceder a políticas públicas que las ayuden a desarrollarse a ellas y sus familias".

Esto, además, en el actual contexto de una crisis económica que se agravó en los dos últimos años.

Precariedad y brechas

Según Maceda, otro hallazgo del estudio es que "más del 70 % de las mujeres, tanto emprendedoras como asalariadas, gana menos de 2.700 bolivianos" (unos 387 dólares), que hasta 2025 fue el salario mínimo nacional.

Con datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), la investigación menciona que las mujeres ganan en promedio entre 25 % y 30 % menos que los hombres, una brecha que en las áreas rurales puede superar el 40 % y afecta sobre todo a las indígenas y jóvenes.

Además, rescata información del Instituto Nacional de Estadística (INE) que señala que apenas tres de cada 10 mujeres cuentan con seguro de salud o aportes para la jubilación, mientras que en el sector informal, "la protección social es prácticamente inexistente".

Menciona, además, que más del 60 % de las mujeres se concentran en sectores considerados de "baja productividad", como el comercio informal, la manufactura artesanal, agricultura familiar y servicios personales.

El informe también alerta de que la mayoría de los emprendimientos liderados por mujeres "son pequeños, no cuentan con acceso a crédito formal y utilizan capital propio o crédito informal de alto interés".

La investigación menciona que las mujeres dedican en promedio 39 horas semanales a tareas de cuidado, frente a 14 horas de los hombres.

Además, indica que el 70 % de las mujeres que no busca un empleo remunerado señala como motivo principal para esto la responsabilidad de cuidado de familiares dependientes.

Sánchez señaló que con la información obtenida en la investigación se puede plantear a las autoridades locales que serán elegidas en las elecciones regionales de marzo "qué políticas van a desarrollar para apoyar" a estos sectores.

También plantear al Gobierno nacional, que elabora un nuevo plan nacional de desarrollo, qué políticas se incluirán para apoyar a "estas personas que son las que mueven la economía del país", agregó. EFE

