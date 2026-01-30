TEMAS DE HOY:
Juez Hebert Zeballos Sebastián Vespa Montero Cotización de dólar paralelo

30ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Hasta Bs 20 por 200 litros: bloquearon la Petrolera denunciando elevado precio del agua

La protesta se extendió por ambos carriles de la vía principal que conecta el centro de la ciudad con el valle alto, afectando el tránsito de decenas de vehículos, obligando a los transportistas a buscar rutas alternas.

Cristina Cotari

30/01/2026 15:11

El bloqueo en la av. Petrolera. Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

Vecinos del Distrito 9 instalaron un bloqueo en la avenida Petrolera, en el kilómetro 4, exigiendo a las autoridades controlar el precio del turril de agua potable, que ha subido hasta 15 y 20 bolivianos por 200 litros.

La protesta se extendió por ambos carriles de la vía principal que conecta el centro de la ciudad con el valle alto, afectando el tránsito de decenas de vehículos, obligando a los transportistas a buscar rutas alternas.

Los manifestantes pidieron a las autoridades municipales intervenir para regular los precios y evitar cobros abusivos, y advirtieron que mantendrán la medida hasta obtener una respuesta concreta.

Un vecino señaló que la falta de control sobre el costo del turril impacta directamente en la economía familiar y la calidad de vida de los residentes del sector.

Asimismo, los vecinos piden el mejoramiento de vías debido  a que hace meses no se realiza intervención en  las calles de los barrios de este distrito, que se encuentra en la zona sur de la ciudad.
 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD