Hasta Bs 20 por 200 litros: bloquearon la Petrolera denunciando elevado precio del agua

Vecinos del Distrito 9 instalaron un bloqueo en la avenida Petrolera, en el kilómetro 4, exigiendo a las autoridades controlar el precio del turril de agua potable, que ha subido hasta 15 y 20 bolivianos por 200 litros.

La protesta se extendió por ambos carriles de la vía principal que conecta el centro de la ciudad con el valle alto, afectando el tránsito de decenas de vehículos, obligando a los transportistas a buscar rutas alternas.

Los manifestantes pidieron a las autoridades municipales intervenir para regular los precios y evitar cobros abusivos, y advirtieron que mantendrán la medida hasta obtener una respuesta concreta.

Un vecino señaló que la falta de control sobre el costo del turril impacta directamente en la economía familiar y la calidad de vida de los residentes del sector.

Asimismo, los vecinos piden el mejoramiento de vías debido a que hace meses no se realiza intervención en las calles de los barrios de este distrito, que se encuentra en la zona sur de la ciudad.



Mira la programación en Red Uno Play