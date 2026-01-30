TEMAS DE HOY:
Cochabamba casi lista para volver a clases con 80 % de avance en refacción de escuelas

Los  trabajos incluyen limpieza de canaletas pluviales, mantenimiento eléctrico como el colocado de enchufes, interruptores y focos, además de la revisión de las  instalaciones sanitarias, como grifos y sifones.

Cristina Cotari

30/01/2026 14:28

La refacción de escuelas en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba

Las refacciones y mantenimiento de las unidades educativas de Cochabamba avanzan a buen ritmo, a pocos días del inicio de clases. El jefe de Infraestructura de la Alcaldía, Daynor Antezana, informó que se completó con el  80 % de los trabajos.

“El avance es del 80 % en las unidades educativas de Cochabamba. Nos hemos demorado unas dos semanas por las persistentes lluvias, pero vamos a mantener el trabajo durante todo el año”, afirmó.

Antezana detalló que los  trabajos incluyen limpieza de canaletas pluviales, mantenimiento eléctrico como el colocado de enchufes, interruptores y focos, además de la revisión de las  instalaciones sanitarias, como grifos y sifones, para garantizar que los colegios estén seguros y funcionales para los estudiantes.

A pesar de los retrasos provocados por las lluvias, las autoridades aseguraron que continuarán las labores hasta completar el 100 % de las refacciones, en coordinación con directores y padres de familia en próximas semanas. 

Con estos avances, el jefe de Infraestructura remarcó que la comunidad educativa tendrá un inicio de clases más seguro y ordenado en los más de 160 establecimiento educativos de la ciudad.

