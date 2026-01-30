“Nunca he salido a atropellar”: así pidió perdón a la familia el chofer que causó la muerte de Sebastián

En medio de la audiencia de medidas cautelares realizada este viernes 30 de enero en el Juzgado 15avo de Instrucción Capital, el conductor de un micro que arrolló y quitó la vida al estudiante Sebastián Vespa Montero, de 21 años, expresó públicamente su pesar y solicitó perdón a la familia de la víctima.

Hugo Fernando J.M., de 52 años, aseguró que el accidente no fue intencional y que su única motivación es trabajar por su familia. “Lamento mucho lo ocurrido. No era mi intención quitarle un espacio a su familia. Yo también tengo mi familia… Lamentablemente, no puedo volver hacia atrás. Pero sí trataré, con la piedad que pueda tener, de perdonarme alguna vez”, señaló durante su intervención.

El conductor agregó que nunca actuó con intención de causar daño y pidió que, en el futuro, la familia pueda llegar a perdonarlo.

“Lo lamento de todo corazón al señor padre, a la señora madre. Si lo quieren juzgarme como mejor les parezca, les doy ese derecho. Pero realmente les digo que lamento mucho lo que he hecho”, agregó.

Durante la audiencia, el padre de la víctima se dirigió al juez de rodillas, solicitando justicia y la prisión del acusado. Tras la presentación de argumentos, pruebas e indicios, el juez determinó enviar a Hugo Fernando a prisión preventiva por 180 días mientras continúan las investigaciones.

