“¡Se lo pido de rodillas!”: padre clama justicia por joven que murió atropellado en Santa Cruz

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra vive momentos de profundo dolor e indignación tras la trágica muerte de Sebastián Vespa Montero, un estudiante de 21 años que perdió la vida luego de ser atropellado por un micro. El hecho derivó en una audiencia cautelar marcada por una escena que conmovió a todos los presentes.

En medio de lágrimas y visiblemente afectado, José Antonio Vespa, padre del joven, se arrodilló frente al juez para exigir la pena máxima contra el conductor del vehículo, Hugo Fernando, de 52 años, acusado de ser el responsable del hecho.

“Lo único que pido, señor juez, se lo imploro, haga justicia para mi hijo. Nada me lo va a devolver”, expresó con la voz quebrada.

Sosteniendo una fotografía de Sebastián entre sus manos, el padre relató los últimos momentos que compartió con su hijo el día de la tragedia.

“A las 3 de la tarde mi hijo se despidió de mí y me dijo: ‘Papi, voy a ir a dar un examen’… cinco minutos pasaron y recibí la noticia del accidente”, recordó, sin poder contener el llanto.

El progenitor también describió el duro instante en el que llegó al lugar del hecho y se enfrentó a la escena. Contó que incluso le costó reunir fuerzas para levantar la sábana que cubría el cuerpo de su hijo.

“Él era un ángel, no se metía con nadie. Lo único que pido es justicia, se lo suplico por el amor de Dios”, exclamó antes de desplomarse, siendo auxiliado por sus familiares.

La audiencia estuvo cargada de tensión y dolor, mientras familiares, amigos y compañeros de estudio del joven seguían cada momento con profunda consternación.

En las afueras del recinto judicial, estudiantes y vecinos mantienen vigilias y muestras de apoyo a la familia, exigiendo que el caso no quede en la impunidad y que se sancione con el mayor rigor de la ley al responsable.

