“Todavía espero que sea mentira”: Emotiva despedida de la novia de Sebastián tras su trágica muerte

La trágica muerte de Sebastián Vespa Moreno, de 21 años, dejó un profundo dolor en su familia y conmocionó a la población cruceña. El joven falleció tras ser atropellado por un micro que intentaba rebasar a otro vehículo de transporte público en el centro de la ciudad, el pasado martes.

El conductor del micro fue aprehendido y se espera que sea puesto ante un juez cautelar en las próximas horar, aunque sus familiares adelantaron que podría salir en libertad con medidas sustitutivas.

Entre los mensajes de despedida que se compartieron en redes sociales, destacó el de Valeria M., novia de Sebastián, quien publicó un emotivo video que reúne diversos momentos felices que compartieron, como bailes, fiestas y encuentros en un estadio de fútbol.

En el material, incluso se puede ver que Sebastián tenía tatuado el nombre de Valeria cerca del tobillo.

“Todavía espero que alguien me diga que todo es mentira, no puedo creer que ya no estás conmigo… sé que me estás viendo y sé que te fuiste sabiendo cuánto te amo, que nos amamos infinito, como solo nosotros sabíamos amarnos”, escribió Valeria en sus redes sociales.

El mensaje continúa: "Mi amorcito, si pudiera cambiar mi vida por la tuya sería un hecho… todavía tenemos un juramento por cumplir, estar juntos para siempre, dice en nuestro libro de aventuras. Sé que estás conmigo mi amor y donde sea que estés siempre te va a llegar en infinitas cantidades, como el amor que nos dábamos cada día… Te amo mi amor, hoy y el resto de mi vida”.

Mira la programación en Red Uno Play