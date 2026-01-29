TEMAS DE HOY:
Caso maletas Narcotráfico Menor da a luz

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

“Todavía espero que sea mentira”: Emotiva despedida de la novia de Sebastián tras su trágica muerte

Valeria compartió un conmovedor video y mensajes en redes sociales tras el accidente que le costó la vida a su pareja de 21 años, atropellado por un micro en el centro de Santa Cruz. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/01/2026 8:43

fotos: Redes Sociales Valeria Mendoza
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La trágica muerte de Sebastián Vespa Moreno, de 21 años, dejó un profundo dolor en su familia y conmocionó a la población cruceña. El joven falleció tras ser atropellado por un micro que intentaba rebasar a otro vehículo de transporte público en el centro de la ciudad, el pasado martes.

El conductor del micro fue aprehendido y se espera que sea puesto ante un juez cautelar en las próximas horar, aunque sus familiares adelantaron que podría salir en libertad con medidas sustitutivas.

Entre los mensajes de despedida que se compartieron en redes sociales, destacó el de Valeria M., novia de Sebastián, quien publicó un emotivo video que reúne diversos momentos felices que compartieron, como bailes, fiestas y encuentros en un estadio de fútbol.

En el material, incluso se puede ver que Sebastián tenía tatuado el nombre de Valeria cerca del tobillo.

“Todavía espero que alguien me diga que todo es mentira, no puedo creer que ya no estás conmigo… sé que me estás viendo y sé que te fuiste sabiendo cuánto te amo, que nos amamos infinito, como solo nosotros sabíamos amarnos”, escribió Valeria en sus redes sociales.

 

El mensaje continúa: "Mi amorcito, si pudiera cambiar mi vida por la tuya sería un hecho… todavía tenemos un juramento por cumplir, estar juntos para siempre, dice en nuestro libro de aventuras. Sé que estás conmigo mi amor y donde sea que estés siempre te va a llegar en infinitas cantidades, como el amor que nos dábamos cada día… Te amo mi amor, hoy y el resto de mi vida”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD