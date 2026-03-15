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Un músico que hizo bailar a Bolivia ahora lucha por su vida: integrante de Los K’achas enfrenta cáncer

La familia del artista Yerko Fuentes Rueda pide ayuda para cubrir el tratamiento de quimioterapia. El fundador del grupo folklórico atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

Silvia Sanchez

15/03/2026 17:20

Un músico que hizo bailar a Bolivia ahora lucha por su vida: integrante de Los K’achas enfrenta cáncer
Bolivia

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Detrás de los escenarios, los aplausos y las canciones que hicieron bailar a miles de personas, hoy hay una historia de lucha y esperanza.

El músico Yerko Fuentes Rueda, uno de los fundadores del grupo folklórico Los K’achas, enfrenta una dura batalla contra el cáncer. Su familia y amigos han iniciado una campaña solidaria para reunir recursos que le permitan acceder con urgencia a un tratamiento de quimioterapia.

El pedido de ayuda se difundió a través de las redes sociales de la agrupación, donde se compartió un mensaje lleno de fe y esperanza.

“Queridos amigos, necesito de sus oraciones por mi gemelo Yerko, por su salud. Dejamos en las manos de Dios esta situación que estamos atravesando; cualquier colaboración es bienvenida”, señala la publicación.

Según el comunicado, el artista necesita iniciar lo antes posible su tratamiento de quimioterapia, por lo que la familia solicita apoyo económico para cubrir los gastos médicos.

“Toda colaboración, por pequeña que sea, nos acercará a darle esperanza y fuerzas para su recuperación”, agrega el mensaje.

Un músico que hizo bailar a Bolivia ahora lucha por su vida: integrante de Los K’achas enfrenta cáncer

El músico que llevó alegría a miles

Los K’achas nació el 18 de mayo de 1999, fundado por los hermanos gemelos Yerko Fuentes Rueda y Mirko Fuentes Rueda. El nombre proviene del quechua k’acha, que significa bonito, lindo o elegante.

La agrupación se convirtió en una de las propuestas más alegres y bailables del folklore boliviano, mezclando ritmos andinos con coreografías y un estilo moderno que conquistó al público dentro y fuera del país.

Entre sus canciones más recordadas están:

  • El Ch’iti Gabrielito

  • Cuánto cuestas, cuánto vales

  • Como rayitos del sol

  • Viva La Paz

  • Pequeña quinceañera

Con su música lograron presentarse en escenarios de Estados Unidos, Perú, Brasil, España y Venezuela, llevando el folklore boliviano a públicos internacionales.

Una lucha que ahora necesita apoyo

Hoy, quien durante años regaló música y alegría atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

La familia de Yerko Fuentes Rueda pide solidaridad para que el artista pueda iniciar su tratamiento y continuar la batalla contra la enfermedad.

En medio de la incertidumbre, el mensaje que acompaña la campaña es claro: la esperanza sigue viva.

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