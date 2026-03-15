Conflicto en Pando: Bloqueo en Villa Rojas corta la conexión entre Cobija y Porvenir

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó que el bloqueo de rutas en el departamento de Pando persiste hoy debido a demandas de sectores sociales. La interrupción del tráfico se concentra específicamente en el sub-tramo que conecta a las poblaciones de Cobija y Porvenir.

El punto crítico de la movilización se localiza en la comunidad de Villa Rojas, donde el paso vehicular permanece restringido por tiempo indeterminado. Esta situación afecta directamente la logística y el transporte de pasajeros en una de las arterias más importantes de la Red Vial Fundamental.

Ante este escenario, la entidad estatal ha solicitado a la población y a los transportistas circular con suma precaución al aproximarse a la zona del conflicto. El objetivo es evitar incidentes mayores mientras se busca una resolución a las demandas planteadas por los manifestantes.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, mediante un comunicado la ABC indica que está trabajando en la coordinación directa con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Ambas instituciones mantienen un despliegue informativo constante para actualizar el estado de las vías en tiempo real.

Los usuarios que requieran asistencia o deseen reportar incidentes pueden comunicarse directamente al número de WhatsApp 71219232. Esta línea de emergencia ha sido habilitada para brindar respuestas rápidas ante cualquier contingencia derivada de los cierres viales.

Finalmente, se recomienda a los viajeros consultar de manera periódica el portal web oficial de transitabilidad antes de emprender cualquier trayecto. La información actualizada es vital para prevenir quedar varados en los puntos de bloqueo activos en el norte del país.

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