Iglesia llama a vivir la Cuaresma como tiempo de oración, limosna y abstinencia

El mensaje fue pronunciado por el Obispo Auxiliar de La Paz, Mons. Luis Durán, durante la misa del cuarto domingo de Cuaresma en la Basílica de San Francisco.

Desde la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles – San Francisco, el Obispo Auxiliar de La Paz, Mons. Luis Durán, celebró la Eucaristía del cuarto domingo de Cuaresma, donde invitó a los fieles a vivir este tiempo como un espacio de oración, limosna y abstinencia, como preparación espiritual rumbo a la Semana Santa.

Durante su homilía, el prelado recordó que la Cuaresma es un momento especial para fortalecer la fe y renovar la vida cristiana, especialmente a través de prácticas que ayudan a reflexionar y acercarse más a Dios.

“La palabra del Señor hoy nos invita también a la oración, a la limosna y a la abstinencia”, expresó Mons. Durán durante su mensaje a los fieles.

Asimismo, el obispo destacó que este tiempo litúrgico es una oportunidad para reanimar el espíritu, fortalecer la fe y caminar como pueblo de Dios, recordando que en pocas semanas la Iglesia vivirá uno de los momentos más importantes del calendario cristiano.

En ese sentido, exhortó a los creyentes a prepararse espiritualmente para la Semana Santa, profundizando su relación con Dios y renovando su compromiso de vivir como hijos e hijas de la luz.

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