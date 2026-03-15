Domingo de propuestas: Red Uno transmite los debates clave por las Alcaldías de La Paz y Santa Cruz

La cuenta regresiva para las Elecciones Subnacionales 2026 entra en su etapa más vibrante. Este domingo 15 de marzo, a las 21:00, la Red Uno de Bolivia promueve ejercicio democrático al transmitir en vivo los debates de los candidatos a la Alcaldía de las principales capitales del país.

Aunque los encuentros se realizan de manera simultánea en todo el territorio nacional, la Red Uno desplegará una cobertura especial y un enfoque prioritario en los debates de La Paz y Santa Cruz, las ciudades con mayor caudal electoral y donde la pugna política ha generado mayor expectativa. Asimismo, la población podrá ver el encuentro de candidatos en la ciudad de Cochabamba.

Un formato bajo la lupa del TSE

Estos debates, impulsados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no son simples exposiciones de ideas. El evento está regido por reglas estrictas para garantizar la igualdad de condiciones:

Tiempos controlados: Cada candidato tendrá dos minutos para intervenir según el sorteo previo.

Interacción directa: Se han establecido rondas de preguntas entre candidatos, incluyendo derechos de réplica y dúplica, en algunos casos.

Prohibiciones: No se permite el uso de lenguaje ofensivo, pancartas o dispositivos electrónicos en los atriles, buscando un ambiente propositivo.

Voto informado: El objetivo central

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, subrayó que estos espacios son vitales para que la ciudadanía pueda comparar programas de gobierno antes de acudir a las urnas. "Se trata de debatir ideas y soluciones, no de descalificaciones personales", enfatizó la autoridad.

¿Dónde seguir la transmisión?

La Red Uno pondrá a disposición toda su estructura logística y digital para que ningún boliviano se pierda este encuentro crucial. La transmisión podrá seguirse a través de:

Televisión abierta: En la señal nacional de Red Uno. Plataformas digitales: A través del portal oficial reduno.com.bo. Redes Sociales: Minuto a minuto en las cuentas oficiales de @REDUNOTV en Facebook, TikTok y YouTube.

Esta noche es la oportunidad definitiva para que los candidatos convenzan al electorado con soluciones concretas a los problemas de transporte, salud y gestión municipal.

Mira la programación en Red Uno Play