“Siempre vivirás en nosotros”: Así despiden a Sebastián Vespa, joven atropellado por un micro

El dolor y la consternación envuelven a familiares, amigos y compañeros de Sebastián Vespa Montero, el joven de 21 años que perdió la vida tras ser atropellado por un micro la tarde del martes en la avenida Melchor Pinto, entre el primer y segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz.

De acuerdo con el reporte de Tránsito, el hecho ocurrió cuando el joven intentaba cruzar la vía. Según relataron sus allegados, Sebastián se dirigía a la universidad para rendir un examen, sin imaginar que ese sería su último trayecto.

Sebastián era estudiante de la carrera de Derecho y es recordado como un muchacho alegre, solidario y lleno de metas. En redes sociales, familiares compartieron emotivos mensajes de despedida.

“No puedo aceptar que tu luz se apagó, todavía tenías mucho por vivir al lado de nosotros”, escribió una de sus tías, quien lo describió como un joven protector, amoroso con su familia y siempre dispuesto a ayudar.

Joven universitario pierde la vida tras ser atropellado por un micro en la avenida Melchor Pinto

Las muestras de pesar también llegaron desde distintas instituciones. El Centro de Estudiantes de Derecho publicó un necrológico expresando sus condolencias a la familia, al igual que la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas Sociales y Relaciones Internacionales, donde cursaba el primer año.

Joven universitario pierde la vida tras ser atropellado por un micro en la avenida Melchor Pinto

Compañeros, promociones estudiantiles, agrupaciones sociales y entidades como ASOGAR y la comparsa Piratas Star de Roboré se sumaron a los mensajes de solidaridad hacia sus padres, hermanos y demás seres queridos.

Joven universitario pierde la vida tras ser atropellado por un micro en la avenida Melchor Pinto

“Los acompañamos en este momento de dolor con respeto y solidaridad”, señala uno de los comunicados difundidos por la facultad.

Joven universitario pierde la vida tras ser atropellado por un micro en la avenida Melchor Pinto

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho, sus seres queridos lo despiden con oraciones, recuerdos y palabras de amor, aferrándose a la memoria de un joven que, dicen, tenía un futuro prometedor por delante.

Mira la programación en Red Uno Play