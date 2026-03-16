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Tensión en el set: Así reaccionó Soo Hyun Chung cuando le cuestionaron que su plan de gobierno menciona a "Ignacianos"

Manuel Saavedra cuestionó la coherencia del plan municipal mientras Chung denuncia corrupción en el desayuno escolar.

Ximena Rodriguez

15/03/2026 21:49

Soo Hyun Chung, candidato a la Alcaldía cruceña por Fuerza y Esperanza (FE). Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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Tras el cuestionamiento de Manuel Saavedra sobre la mención de "ignacianos" en su plan para la capital, Soo Hyun Chung admitió que el documento base fue proporcionado por su partido político.

Ante la polémica, el candidato reconoció: "Del partido político nos han pasado un modelo, los candidatos nos tuvimos que basar en ese proyecto... quizás ha faltado corregir la palabra 'ignacianos', acepto ese error".

Más allá del desliz técnico, Chung centró su discurso en la crisis sanitaria y el estado del alimento complementario para niños, calificándolo de ineficiente y corrupto. Al respecto, el aspirante sentenció que "el desayuno que reciben nuestros niños es lamentable, es puro aire nomás", mientras exigía una auditoría profunda a los contratos vigentes para frenar el despilfarro de recursos.

Santa Cruz de la Sierra elegirá a su próximo alcalde este 22 de marzo entre 12 opciones de candidatos. Este proceso electoral define el futuro inmediato de la gestión municipal.

Las autoridades recomiendan informarse mediante estos espacios de debate para contrastar los planes de gobierno de los postulantes. Asimismo, destacan que conocer las ideas de los candidatos asegura un voto responsable y consciente.

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