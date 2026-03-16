¿Cómo lo hará? La explicación técnica de Soo Hyun Chung para construir 3 hospitales de tercer nivel

El candidato de Fuerza y Esperanza (FE), Soo Hyun Chung, lanzó una dura crítica a la gestión pública actual bajo la premisa: "Estamos cansados de la corrupción, la burocracia. Cansan las propuestas de los políticos, pero hemos visto que nunca han sido cumplidas".

El aspirante aseguró que su proyecto no se basa en promesas vacías, sentenciando que "como nuevo candidato no vengo a vender humo".

Chung detalló un plan de modernización que incluye la construcción de tres hospitales de tercer nivel y convenios estratégicos con el sector privado para garantizar "salud de primera". Su visión para la capital cruceña busca posicionarla como el referente regional en innovación, afirmando: "Vamos a traer la digitalización y tecnología de punta para que Santa Cruz sea la número 1 de desarrollo".

El próximo 22 de marzo se llevarán a cabo las elecciones subnacionales en el país. Un total de 12 candidatos compiten actualmente por la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

La realización de debates es fundamental para que los electores evalúen las propuestas de cada aspirante. Estos encuentros permiten que la ciudadanía tome una decisión informada antes de acudir a las urnas.

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