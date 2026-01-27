Peatón muere atropellado por un micro en el centro cruceño

Un trágico accidente de tránsito conmocionó esta tarde a la capital cruceña tras confirmarse la muerte de Sebastián Vespa Montero, un joven de 21 años atropellado por un micro de la línea 64. El hecho ocurrió en la avenida Melchor Pinto, entre el primer y segundo anillo, donde la víctima fue embestida mientras intentaba cruzar la vía para dirigirse a la universidad.

El inspector policial Miguel Burgoa informó que el conductor del motorizado ya se encuentra aprehendido y será remitido al Ministerio Público bajo el cargo de homicidio en accidente de tránsito. Según el reporte del paramédico Diogo Rodas, los servicios de emergencia llegaron al lugar de inmediato, pero el impacto fue tan severo que el joven ya no presentaba signos vitales.

La División de Accidentes de la Policía inició las pericias técnicas de fijación fotográfica y planimétrica para establecer con precisión las causas del siniestro. Vecinos y transeúntes que presenciaron el hecho declararon que el transporte público circulaba a gran velocidad, un factor que será determinante en la investigación en curso.

