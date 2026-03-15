Guía de emergencia: Cómo blindar tu celular y tu dinero ante robos en eventos masivos

La temporada de festivales, conciertos y eventos multitudinarios trae consigo un desafío creciente: la seguridad digital. Según un informe reciente de Mercado Pago, el 62% de los usuarios ha tenido que cambiar sus hábitos de prevención debido a que el celular ya no es solo un medio de comunicación, sino la llave de acceso a cuentas bancarias, entradas y datos personales.

Con el 75% de las personas planeando asistir a eventos masivos en los próximos meses, la prevención se vuelve obligatoria para evitar que un robo físico se transforme en una catástrofe financiera, según datos publicados por Infobae.

Antes del evento: La prevención es el mejor escudo

No espere a estar en medio de la multitud para actuar. Los expertos sugieren dos frentes de defensa:

1. Seguridad Física:

Accesorios "anti-arrebato": El 35% de los asistentes ya opta por fundas con correas, riñoneras cruzadas o mosquetones.

Perfil bajo: Evite sacar el teléfono en zonas de gran aglomeración; úselo solo lo estrictamente necesario (pagos o mostrar entradas).

2. Blindaje Digital:

Biometría obligatoria: El 52% de los usuarios ya protege sus apps financieras con reconocimiento facial o huella. Si usted es parte del 48% que aún no lo hace, está en riesgo alto.

Datos clave: Guarde su número IMEI (marcando #06# ) y anótelo en un lugar seguro fuera del teléfono.

Doble factor: Active la autenticación en dos pasos en redes sociales y correos.

¿Qué hacer si te roban el celular? La regla de los 3 pasos

Si el robo ocurre, la velocidad de reacción determina si los delincuentes podrán vaciar sus cuentas.

Paso 1: Bloqueo remoto inmediato

Utilice las funciones "Encontrar mi dispositivo" (Google) o "Busca mi iPhone" (Apple) desde el celular de un amigo para rastrear, bloquear y, sobre todo, borrar los datos de fábrica del equipo. Si usa Mercado Pago, active la función de "Personas de Confianza" para que un familiar bloquee su cuenta al instante.

Paso 2: Denuncia y anulación de línea

Comuníquese con su proveedor de telefonía para bloquear la tarjeta SIM y el código IMEI. Esto inutiliza el equipo para ser usado en otras redes. Posteriormente, realice la denuncia ante las autoridades.

Paso 3: Blindaje de cuentas y contactos

Contraseñas: Cambie las claves de bancos, correos y redes sociales desde otro dispositivo.

WhatsApp: Cierre la sesión y avise a sus contactos. Es común que los delincuentes suplanten su identidad para pedir dinero prestado a sus familiares bajo el pretexto de una "emergencia" por el robo.

Recomendaciones finales para cuidar su economía

Para minimizar el impacto, se recomienda desactivar el autoguardado de contraseñas en navegadores y evitar tener fotos de su carnet de identidad o tarjetas en la galería del teléfono. "La reacción rápida puede marcar la diferencia entre un mal rato y una crisis financiera profunda", advierten los especialistas en ciberseguridad.

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