Cuenta regresiva para el debate: conozca el orden de intervención de los candidatos a alcaldes

En la recta final hacia las elecciones subnacionales del 22 de marzo, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ratificó el cronograma y el orden de participación para los debates municipales del eje troncal que se realizan este domingo. Tras un sorteo oficial, los candidatos a las alcaldías de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz ya conocen su turno para presentar planes de gobierno ante la ciudadanía.

Debido a la gran cantidad de aspirantes en La Paz y Santa Cruz, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha dispuesto la organización de los encuentros en dos bloques consecutivos para garantizar un flujo ordenado de la información.

La Paz: 17 candidatos divididos en dos grupos

La sede de gobierno presenta el mayor número de postulantes, quienes debatirán bajo el siguiente orden:

Bloque 1:

Hernán Rivera (NGP), Carlos Palenque (Libre), Fernando Valencia (VIDA), Óscar Sogliano (APB-Súmate), Isaac Fernández (A-UPP), Waldo Albarracín (Venceremos), Jhonny Plata (Jallalla) y Mario Silva (PDC).

Bloque 2:

Luis Siles (UPC), Jorge Dulón (MTS), Francisco Iturralde (ASP), César Dockweiler (Innovación Humana-IH), Carlos “Nemo” Rivero (Patria Sol), Iván Arias (SPBC), Raúl Daza (FRI), Ricardo Cuevas (MPS) y Miguel Roca (Somos La Paz).

Santa Cruz: Dos bloques para definir el futuro cruceño

En la capital oriental, la dinámica se dividirá de la siguiente manera:

Bloque 1:

Paola Cronembold (NGP), Soo Hyun Chung (FE), Alfredo Solares (Patria Unidos), Angélica Sosa (SPT), Félix Oros (MTS) y Manuel Saavedra (VOS).

Bloque 2:

Orlando Peña (AUPP), Carlos Subirana (TODOS), Rosario Schamisseddine (UNIDOS), Gary Añez (PST), Rafael Quinteros (PDC) y Federico Morón (Unidad Nacional).

Cochabamba: Expectativa por ausencias

En la "Llajta", el orden sorteado por el TED es el siguiente: Ronald Unzueta (MTS), Manfred Reyes Villa (Súmate), Giovanni Arzabe (Libre), Francisco Bellot (Soluciones con Todos), Carlos Zavaleta (Alianza Unidos por los Pueblos), Ramón Daza (Patria), Jhon Mendoza (FRI), Cristian Tastaca (PDC), José Carlos Sánchez (NGP) y Rocío Molina (Unidos).

Cabe destacar que, aunque Manfred Reyes Villa figura en la lista oficial de participación, el candidato ya adelantó públicamente que no asistirá al encuentro.

Un espacio para el voto informado

El objetivo de estas tres horas de transmisión (de 21:00 a 00:00) es que la población evalúe las soluciones propuestas para sus municipios. El TSE recordó que estos espacios son fundamentales para fortalecer la democracia y permitir que el ciudadano compare los planes de gestión antes de emitir su voto el próximo domingo.

Mira la programación en Red Uno Play