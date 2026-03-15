¿Miguelito perjudicado? Santos no lo cedió a la selección y tampoco lo convocó ante Corinthians

El futbolista boliviano Miguel Terceros, conocido como Miguelito, atraviesa un momento incómodo en su club. El jugador no pudo llegar a tiempo a la concentración de la selección boliviana, que se alistaba para encarar el duelo contra Trinidad y Tobago antes de partir al repechaje frente a Surinam, y tampoco fue convocado hoy para el partido contra Corinthians.

Según se conoció, Santos FC no cedió al futbolista con anticipación a la Verde, porque lo consideraba una pieza importante para afrontar el Campeonato Brasileño de Serie A. Sin embargo, en el encuentro de hoy frente a Sport Club Corinthians Paulista el boliviano no fue incluido ni siquiera en la lista de convocados.

Otras fuentes señalan que el jugador no será tomado en cuenta hasta que regularice su situación contractual con el club brasileño, ya que su vínculo con la institución está próximo a finalizar. Mientras tanto, la selección boliviana continúa su preparación para el decisivo duelo ante Surinam.

Mira la programación en Red Uno Play