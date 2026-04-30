El presidente Rodrigo Paz afirmó este jueves que uno de los impactos más duros del denominado “Estado tranca” fue la corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), situación que generó afectaciones económicas para el país.

En esa línea, cuestionó la malversación de recursos por parte de exgerentes de la estatal, señalando que estos habitaban viviendas del Estado valuadas en millones de dólares, en lugar de priorizar inversiones clave como la instalación de laboratorios para verificar la calidad de los combustibles.

“Los gerentes de YPFB del pasado habitaban en viviendas por valor de 8 millones de dólares, en uno de los barrios más caros de Santa Cruz; sin embargo, no contaban con laboratorios para verificar la calidad de los combustibles”, sostuvo.

El mandatario lamentó que, en lo que calificó como un “ámbito de corrupción absoluta” dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la población haya asumido las consecuencias de una gestión deficiente en una empresa que anteriormente era considerada un referente nacional.

“Una empresa que supuestamente era nuestro orgullo había sido un acto de corrupción extremadamente regulada en papeles, pero no en acciones concretas como contar con laboratorios que respalden la calidad de la compra de hidrocarburos. Esto está cambiando, pero ha sido un golpe muy duro de este Estado tranca que tenemos que vencer”, concluyó.

La Casa Ejecutiva de YPFB, ubicada en el barrio Las Palmas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pasa tranquilamente como una residencia de algún millonario o un hotel cinco estrellas, así lo afirmaron las nuevas autoridades del gobierno que este martes visitaron y recorrieron estas instalaciones.

Autoridades de YPFB expusieron suites de alto estándar, mobiliario de diseño exclusivo, lámparas importadas, obras de arte de autores reconocidos, equipos electrónicos de última generación y espacios de entretenimiento como sistemas de karaoke.

Desde el Gobierno anunciaron que se iniciará una revisión exhaustiva para determinar los criterios técnicos y administrativos que justificaron estas erogaciones.

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