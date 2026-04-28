“YPFB no se privatiza”: presidente de la estatal lo descarta y promete eficiencia

El Gobierno nacional salió al frente de las versiones sobre una supuesta privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y aseguró que la empresa continuará bajo control estatal, en medio de un clima de tensión política.

El pronunciamiento se da luego de que el presidente Rodrigo Paz respondiera este lunes a Evo Morales, a quien acusó de “mentir” sobre un supuesto plan para privatizar la petrolera estatal. A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que su administración apunta a fortalecer la empresa y hacerla más eficiente en beneficio del país.

“No le mientas una vez más al país: nadie va a privatizar YPFB. La haremos eficiente para todos los bolivianos. Evo, la patria está por encima de partidos y caudillos. La patria va a salir adelante”, escribió Paz.

En la misma línea, durante esta jornada, el presidente ejecutivo interino de YPFB, Sebastián Daroca Oller, fue contundente: “YPFB no se privatiza”.

Daroca fue posesionado el pasado 23 de abril de 2026 por el propio jefe de Estado, en reemplazo de Claudia Cronenbold. Ingeniero civil con experiencia en el sector energético, asume la conducción de la estatal en un contexto complejo, marcado por desafíos en el abastecimiento de combustibles.

El debate sobre el futuro de YPFB vuelve así al centro de la escena política, mientras el Gobierno insiste en una agenda orientada a la eficiencia y la sostenibilidad de la empresa.

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