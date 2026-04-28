Posesionan a nuevos directores regionales de Impugnación Tributaria

La Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), en el marco de una nueva etapa de fortalecimiento institucional y bajo una visión orientada al equilibrio, la transparencia y el aporte al desarrollo del país, llevó adelante hoy el acto de posesión de los nuevos Directores Ejecutivos Interinos de las Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria.

El acto contó con la presencia del Viceministro de Política Tributaria, Álvaro Tapia, y del Director Ejecutivo General de la AIT, Dr. Rodrigo Palazuelos, quienes destacaron la importancia de consolidar una gestión pública eficiente, técnica y comprometida con la ciudadanía.

bajo ese contexto, fueron designadas las siguientes autoridades:

Gualberto Trujillo Laguna, como Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz.

Martín Eduardo Zambrana Añez, como Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Santa Cruz.

Cinthya Gabriela Valdez Segovia, como Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba.

Estas designaciones responden a la necesidad de dar continuidad a las funciones institucionales de la AIT, fortaleciendo el trabajo regional en la resolución de controversias tributarias entre los contribuyentes y las administraciones tributarias, garantizando imparcialidad, seguridad jurídica y confianza en el sistema.

La AIT reafirma así su misión de garantizar justicia tributaria y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas, promoviendo una gestión transparente, técnica y al servicio del Estado Plurinacional de Bolivia. Autoridad de Impugnación Tributaria AIT.

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