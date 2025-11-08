Paz anuncia reestructuración del Estado y garantiza el abastecimiento de combustibles

El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció este sábado una profunda reforma del Estado, que incluye la eliminación de Ministerios y empresas públicas innecesarias, al tiempo que garantizó el abastecimiento de combustibles en todo el país, como parte de sus primeras medidas de gestión.

“Desde anoche están entrando cisternas con combustibles por nuestras fronteras para acabar con las malditas filas”, afirmó durante su discurso de posesión, en alusión a la escasez de diésel y gasolina que afectó a distintos departamentos en las últimas semanas.

Paz advirtió a las autoridades de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que no permitirá irregularidades en la distribución de combustibles.

“Cuidado, YPFB, cuidado ANH, no sean traidores a la patria, porque la gasolina y el diésel ya están garantizados”, dijo.

El mandatario también anticipó una reforma estructural del aparato estatal para reducir Ministerios innecesarios y eliminar cargos políticos partidarios. Dijo que en los últimos 20 años hubo un partido que se apoderó del Estado y controló la vida de los todos los bolivianos.

Los recursos provenientes de la eliminación de estas entidades, agregó, serán destinados a salud, educación y empleo digno.

En materia de desarrollo productivo, Paz anunció que su Gobierno abrirá la economía, atraerá inversiones, reducirá aranceles para bienes que el país no produce y modernizará el sistema energético y digital.

Finalmente, el presidente cerró su mensaje con un llamado a la confianza y al esfuerzo colectivo.

“Vamos a estabilizar la economía y ponerla en el camino del desarrollo con el talento y el trabajo de nuestra gente. Ha llegado la hora de creer en Bolivia”, concluyó.

