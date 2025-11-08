La Asamblea Legislativa inicia su gestión 2025–2026

Con un solemne acto desarrollado en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), se inauguró oficialmente la Legislatura 2025–2026, marcando el inicio del nuevo ciclo político del Estado Plurinacional de Bolivia.

La sesión inaugural fue convocada por el presidente saliente de la Asamblea, en cumplimiento del reglamento general de la Cámara de Diputados y el reglamento de debates de la Cámara de Senadores, con la presencia de diputados, senadores y autoridades del Órgano Electoral Plurinacional.

Durante el acto, el nuevo presidente del Senado Diego Ávila procedió a la posesión del vicepresidente electo Edmand Lara, quien juró al cargo ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lara, acompañado por su familia y las principales autoridades del país, asumió formalmente la Presidencia de la Asamblea Legislativa, en su condición de vicepresidente del Estado.

La instalación de la Legislatura 2025–2026 también dio paso a la conformación de la comisión parlamentaria encargada de acompañar la posesión del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, acto que se realizará en el mismo hemiciclo minutos después.

Con este evento, la Asamblea Legislativa Plurinacional inicia oficialmente sus funciones para el nuevo periodo constitucional, reafirmando su rol como núcleo del debate democrático y de la construcción legislativa del país.

