El presidente chileno Gabriel Boric arriba a El Alto para asistir a la transmisión de mando

El presidente de Chile, Gabriel Boric, arribó la tarde de este viernes al Aeropuerto Internacional de El Alto, a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile, para participar en la transmisión de mando presidencial del presidente electo Rodrigo Paz, que se realizará este sábado desde las 10:00 de la mañana en el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El mandatario chileno llegó aproximadamente a las 18:00 horas y fue recibido por la canciller Celinda Sosa, junto al cónsul de Chile en Bolivia, en un acto que incluyó el saludo protocolar del Regimiento Colorados de Bolivia, unidad militar encargada de brindar honores a los jefes de Estado que visitan el país.

La visita de Boric marca un hecho significativo en las relaciones bilaterales, ya que han pasado casi dos décadas desde la última vez que un presidente chileno visitó La Paz. En enero de 2006, Ricardo Lagos fue el último jefe de Estado de Chile en asistir a una ceremonia similar, cuando acompañó la posesión del expresidente Evo Morales.

La presencia del mandatario chileno en la ceremonia de investidura de Rodrigo Paz es vista como un gesto diplomático de acercamiento y diálogo, en un contexto regional en el que ambos países buscan fortalecer la cooperación y la integración.

Gabriel Boric continuará su agenda oficial este sábado, participando en los actos protocolares programados por el nuevo gobierno boliviano, en el marco del inicio de un nuevo ciclo político en Bolivia.

