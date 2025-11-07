¿Qué se sabe de la llegada de Javier Milei a Bolivia para la posesión presidencial?

El presidente de Argentina, Javier Milei, arribará a Bolivia a las 03:00 de la madrugada del sábado, junto a su comitiva oficial, para participar en el acto de posesión del presidente electo Rodrigo Paz.

Según informó el jefe de Gabinete de Ministros argentino, Manuel Adorni, el mandatario llegará primero a Santa Cruz de la Sierra, procedente de Nueva York (Estados Unidos), en donde permanecerá por algunas horas.

“A las 09:30 partirá desde Santa Cruz en un vuelo especial rumbo a la ciudad de El Alto, donde se tiene previsto que arribe a las 10:20”, precisó Adorni.

Durante su estadía en Bolivia, Milei participará en la sesión inaugural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y en la ceremonia de entrega del Bastón de Mando presidencial.

El mandatario argentino tiene previsto retornar a Buenos Aires a las 14:00, en vuelo especial.

De acuerdo con el reporte de Cancillería de Bolivia, también participarán de este importante acto los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Chile, Gabriel Boric.

Hasta el momento, el país ya recibió a más de una veintena de delegaciones, entre los cuales se encuentra el vicecanciller de Estados Unidos, Christopher Landau y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

