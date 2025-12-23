Atención conductores: Conozca la multa por no tener ITV y qué pasará desde el 1 de enero

La Inspección Técnica Vehicular (ITV) 2025-2026 se puede realizar hasta el 31 de diciembre de 2025.
23/12/2025 10:42
La Inspección Técnica Vehicular (ITV) 2025-2026 en Bolivia fue ampliada de manera excepcional hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2026, la Policía Boliviana iniciará controles y sanciones para los conductores que no hayan cumplido con este requisito obligatorio.
La ITV es indispensable para circular legalmente y busca garantizar que los vehículos se encuentren en condiciones óptimas de seguridad vial.
¿Cuánto cuesta la ITV?
Vehículos particulares: Bs 30
Vehículos de servicio público: Bs 20
Requisitos indispensables
Para realizar la ITV, el propietario o poseedor del vehículo debe cumplir con los siguientes requisitos:
No tener multas pendientes por infracciones de tránsito
Presentar el RUAT (original y fotocopia)
Cédula de identidad vigente
Licencia de conducir vigente
Comprobante de pago correspondiente
Presencia física del vehículo
Contar con los accesorios de seguridad exigidos
¿Dónde se realiza la inspección?
La ITV se lleva a cabo en más de 150 puntos habilitados a nivel nacional, bajo supervisión de la Policía Boliviana. Puedes visitar la página: https://policiadnfr.gob.bo/#puntos-inspeccion para conocer los puntos habilitados en tu región.
¿Qué pasa si no haces la ITV?
No contar con la ITV vigente a partir de enero de 2026 expone al conductor a las siguientes sanciones:
Multa inicial: Bs 100
Multas mayores por reincidencia: pueden superar los Bs 250
Obligación de pagar la roseta vencida además de la sanción
Inhabilitación para circular, con riesgo de nuevas papeletas en controles
La Policía de Tránsito podrá sancionar al conductor en cualquier operativo, tanto en áreas urbanas como carreteras.
¿Por qué es importante hacer la ITV?
Además de evitar multas, la Inspección Técnica Vehicular:
Garantiza la seguridad del conductor y pasajeros
Reduce el riesgo de accidentes por fallas mecánicas
Es un requisito legal obligatorio para circular en el país
Recomendación: si aún no realizaste la ITV, aprovecha los últimos días de diciembre y evita sanciones desde el primer día de 2026.
